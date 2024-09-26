Motorista com CNH vencida faz curva proibida e atinge motociclista no ES

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro conduzido por uma mulher com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Segundo a Polícia Militar, a condutora fez uma conversão proibida, causando o acidente na tarde desta quinta-feira (26) no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a PM, a motorista relatou que seguia pela Avenida Francisco Mardegan, sentido bairro IBC. Ao fazer uma manobra de retorno em direção ao bairro Aeroporto, não viu a motocicleta, colidindo frontalmente com ela. A condutora afirmou que permaneceu no local e prestou socorro à vítima, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A Polícia Militar constatou que a habilitação da motorista estava vencida e que, de acordo com a sinalização, manobras de conversão e retorno são proibidas no local do acidente. "Medidas administrativas foram tomadas", mas a corporação não detalhou quais.