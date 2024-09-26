Poste balança em Cachoeiro e preocupa moradores

Imagens feitas por um morador mostram um poste de energia balançando junto à fiação na Rua das Mangueiras, bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. No vídeo, gravado na quarta-feira (25), o morador, que preferiu não se identificar, registra também a base da estrutura visivelmente deteriorada.
Acionada pela reportagem, a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia em Cachoeiro de Itapemirim, informou que deslocou uma equipe ao local para trocar o poste. "Durante o serviço, por questões de segurança, clientes terão o fornecimento de energia temporariamente interrompido", comunicou.