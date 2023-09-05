Ônibus do Transcol pega fogo em avenida da Serra após pane elétrica

Um ônibus da linha 504 do Transcol pegou fogo na noite desta segunda-feira (4), na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Civit II, na Serra. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e, segundo a prefeitura, três faixas no sentido Laranjeiras chegaram a ficar interditadas, mas já estão liberadas.

O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, apurou no local que as chamas começaram devido a uma pane elétrica no coletivo, e que não havia passageiros no momento do incêndio porque o ônibus estava voltando para a garagem quando o fogo começou. O motorista contou a reportagem que foi avisado que a parte de trás do ônibus estava em chamaspor um motociclista ao parar no sinal.