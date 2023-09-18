Mulher mata marido com facada no peito durante briga em Itapemirim

Uma mulher de 34 anos foi presa após matar o marido com uma facada no peito na madrugada de domingo (17), em Itaoca, Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , Milene Machado contou que vinha sendo agredida por Irineu Luiz dos Santos e que teria cometido o crime durante uma briga entre eles, para se defender de mais uma agressão.

A PM informou que quando a equipe chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que Irineu estava morto.

Milene contou aos militares que já vinha sofrendo violência física do marido havia semanas e que, na madrugada de domingo, após ambos estarem alcoolizados, Irineu teria tentado agredi-la novamente. Ela, então, deu uma única facada no peito do homem.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Irineu foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.