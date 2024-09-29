Mulher em garupa de moto morre e condutor fica ferido em batida no Norte do ES

Acidente com carro e moto deixa mulher morta em Montanha Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta morreu e o condutor ficou ferido após o veículo ser atingido por uma Fiorino, na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi na manhã de sábado (28).

O motorista da Fiorino relatou à Polícia Militar que seguia no sentido Pinheiros a Vinhático (Montanha), quando se deparou com a moto numa descida acentuada. Segundo ele, a motocicleta estava no mesmo sentido, trafegando em baixa velocidade. Ele afirma ter freado, mas não conseguiu desviar nem evitar a batida, pois outro carro trafegava no sentindo contrário.