Mulher em garupa de moto morre e condutor fica ferido em batida no Norte do ES

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta morreu e o condutor ficou ferido após o veículo ser atingido por uma Fiorino, na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi na manhã de sábado (28).
O motorista da Fiorino relatou à Polícia Militar que seguia no sentido Pinheiros a Vinhático (Montanha), quando se deparou com a moto numa descida acentuada. Segundo ele, a motocicleta estava no mesmo sentido, trafegando em baixa velocidade. Ele afirma ter freado, mas não conseguiu desviar nem evitar a batida, pois outro carro trafegava no sentindo contrário.
A PM informou que ao chegar ao local encontrou a mulher já sem vida caída no chão. O corpo dela foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Já o piloto da moto, que não tinha habilitação, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.