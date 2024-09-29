Temperaturas voltam a subir no Espírito Santo nesta segunda-feira (30)

A terça-feira (1º) será com tempo estável em todo o Espírito Santo, com sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem subir. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, no centro-sul do Estado.

Já na quarta-feira (2), a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã, no trecho litorâneo da Região Nordeste. Nas demais regiões, o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado. O Incaper informou que o vento soprará com moderada intensidade pelo litoral da Região Sul e da Grande Vitória. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.