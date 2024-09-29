Temperaturas voltam a subir no Espírito Santo nesta segunda-feira (30)

Após um fim de semana com um clima mais ameno, as temperaturas voltam a subir em todas as regiões do Espírito Santo a partir desta segunda-feira (30). No primeiro dia útil da semana, terá sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, na Região Nordeste. Para as demais áreas do Estado, o sol predomina e não há previsão de chuva.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul e na Grande Vitória.
- Veja as temperaturas
- Grande Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.
- Região Sul: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.
- Região Serrana: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.
- Região Norte: mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.
- Região Noroeste: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
- Região Nordeste: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.
A terça-feira (1º) será com tempo estável em todo o Espírito Santo, com sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem subir. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, no centro-sul do Estado.
Já na quarta-feira (2), a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã, no trecho litorâneo da Região Nordeste. Nas demais regiões, o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado. O Incaper informou que o vento soprará com moderada intensidade pelo litoral da Região Sul e da Grande Vitória. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.