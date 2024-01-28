Mulher denuncia importunação sexual dentro de ônibus em Linhares

A Polícia Civil investiga um caso de importunação sexual em um ônibus do transporte público de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado na tarde deste sábado (27) por uma mulher, que não será identificada. Conforme o documento, o suspeito estaria com o uniforme da empresa Joana D’Arc, responsável pelo coletivo.
De acordo com a denúncia, o homem entrou no veículo, cumprimentou a vítima, se sentou em um banco na fileira ao lado dela e depois ficou segurando os órgãos genitais, até o momento em que ela saiu do ônibus. A mulher gravou um vídeo que mostra a cena e entregou as imagens à Polícia Civil.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares. “Não há outras informações que possam ser divulgadas”, disse a corporação.
Procurada, a empresa Joana D’Arc informou que “irá apurar com extremo rigor se o fato mencionado realmente procede. Caso seja confirmado, irá tomar as medidas necessárias”.