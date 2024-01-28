Homem diz ter sido esfaqueado no peito pela mulher no Norte do ES

Polícia Militar de Sooretama foi até a UPA após informações da vítima ferida Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após ter sido esfaqueado no peito na noite deste sábado (27). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, mesmo ferida, conseguiu falar com os policiais e disse que que a agressão teria sido cometida pela própria companheira dele, por motivo de ciúmes.

Por conta dos ferimentos, a PM informou que o homem precisou ser transferido da UPA para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A mulher suspeita não foi localizada até o momento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. A Polícia Civil afirmou, em nota, que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”.

Homicídio em Linhares

Local do homicídio em Bebedouro, Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Já no bairro Bebedouro, em Linhares, Também no Norte do Espírito Santo, um homem foi encontrado morto no chão de uma rua na madrugada deste domingo (28). Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, a vítima é Mateus dos Santos Neves, de 23 anos. O jovem teria sido perseguido por dois homens que estavam em uma moto, e que atiraram contra ele.

Mateus foi atingido com cinco disparos em diferentes partes do corpo e ainda conseguiu caminhar por mais cerca de 100 metros, até que caiu e morreu na rua Antônio Gomes de Macedo, segundo o registro feito pela PM. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.