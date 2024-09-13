Mulher agredida pede ajuda em posto da PRF e marido é detido em Linhares

Um homem de 30 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (13), suspeito de agredir a esposa, de 44 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A detenção do indivíduo ocorreu quando o casal passava em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às margens da BR 101, no município, momento em que a mulher correu em direção aos policiais e pediu socorro.
Segundo a PRF, a mulher apresentava lesões visíveis, como supercílio cortado, sangramento na orelha direita, hematomas na perna direita e um nódulo no braço. Ela confirmou que foi agredida fisicamente pelo marido, que foi abordado e acabou detido.
A vítima relatou ainda que o homem a ameaçou de morte caso chamasse a polícia, sabendo que passariam pelo posto da PRF. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, e a mulher foi socorrida por uma ambulância da Eco101 – concessionária que administra a BR 101 – para o Hospital Geral de Linhares. A Pol
A Polícia Civil foi procurada para informar sobre os procedimentos adotados com o suspeito na Delegacia Regional de Linhares, mas respondeu que, até a publicação desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento. A reportagem aguarda atualização da corporação sobre o desfecho do caso.