Mulher agredida pede ajuda em posto da PRF e marido é detido em Linhares

Segundo a PRF, a mulher apresentava lesões visíveis, como supercílio cortado, sangramento na orelha direita, hematomas na perna direita e um nódulo no braço. Ela confirmou que foi agredida fisicamente pelo marido, que foi abordado e acabou detido.

A vítima relatou ainda que o homem a ameaçou de morte caso chamasse a polícia, sabendo que passariam pelo posto da PRF. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, e a mulher foi socorrida por uma ambulância da Eco101 – concessionária que administra a BR 101 – para o Hospital Geral de Linhares. A Pol