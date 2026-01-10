Motorista morre em acidente entre carro e caminhonete em Alto Rio Novo

Uma ambulância da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo também foi ao local e prestou socorro ao condutor da Chevrolet S10, que foi encaminhado ao mesmo hospital. Ainda conforme a PM, não foi possível realizar o exame de etilômetro no motorista da picape, pois ele estava sendo socorrido e não apresentava sinais de embriaguez. Os dois veículos estavam regulares.