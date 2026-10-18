Motorista morre após tentar ultrapassagem e bater em coqueiro, em Linhares

Um motorista de 61 anos morreu após perder o controle da caminhonete que estava dirigindo e bater em um coqueiro. O acidente aconteceu na tarde de sábado (17) na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou ultrapassar um caminhão, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.