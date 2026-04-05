Motorista foge de acidente que matou motociclista em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do automóvel fugiu do local antes da chegada dos policiais. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 19h55. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.