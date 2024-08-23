Motorista fica ferido após caminhão tombar perto de calçada em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Na unidade, ele contou aos militares que possivelmente o acidente foi provocado por conta das chapas de granito terem sido mal alocadas no carregamento. A PM informou que ele sofreu lesão na clavícula.

O veículo e a carga foram retirados do local. A fachada de um dos imóveis foi destruída após ser atingida pela carga do caminhão. O setor de trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que foi ao local, prestou apoio no atendimento à ocorrência e fez o monitoramento do tráfego.