Motorista fica ferido após caminhão com laticínios tombar em Castelo
Um caminhoneiro ficou ferido após perder o controle da direção e o caminhão tombar na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, na Serra do Cabrito, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros e os laticínios – leite, leite condensado e leite em pó – ficaram espalhados às margens da via. Não houve interdição no trecho.
O motorista conseguiu sair do caminhão e se queixou com os militares de dores no corpo, principalmente na clavícula. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Castelo. A PM informou que ficou sob a responsabilidade do proprietário a retirada do veículo e da carga do local.