A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista fica ferido após caminhão com laticínios tombar em Castelo

Publicado em 27/10/2025 às 09h21
Motorista fica ferido após caminhão com laticínios tombar na ES 166 em Castelo
Motorista ficou ferido após caminhão com laticínios tombar na ES 166 em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhoneiro ficou ferido após perder o controle da direção e o caminhão tombar na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, na Serra do Cabrito, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros e os laticínios – leite, leite condensado e leite em pó – ficaram espalhados às margens da via. Não houve interdição no trecho.

O motorista conseguiu sair do caminhão e se queixou com os militares de dores no corpo, principalmente na clavícula. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Castelo. A PM informou que ficou sob a responsabilidade do proprietário a retirada do veículo e da carga do local.

Publicidade

Casal fica ferido após colisão entre carro e moto em São Gabriel da Palha

Publicado em 26/10/2025 às 17h41
Casal fica feridos após colisão com carro em São Gabriel da Palha
Casal fica feridos após colisão com carro em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor A Gazeta

Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (26), no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na Avenida Francisco Rondelli.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista tentou fazer uma conversão à esquerda e acabou atingindo a moto. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Até a publicação desta matéria, não havia detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. 

Publicidade

Homem fica em estado grave após queda de cavalo em Alfredo Chaves

Publicado em 26/10/2025 às 17h16
Homem de 63 anos precisou ser socorrido pelo NOTAER após cair de um cavalo em Alfredo Chaves.

Um homem de 63 anos foi socorrido de helicóptero em estado grave na manhã deste domingo (26) após sofrer uma queda de cavalo na zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima teve traumatismo craniano e uma lesão na cabeça com sangramento intenso, segundo o Samu. 

As equipes de resgate realizaram os primeiros atendimentos no local até a chegada do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Após ser estabilizado, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para  atendimento especializado.

Até a publicação desta matéria, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

Publicidade

Motorista é preso após acidente de trânsito em Castelo

Publicado em 26/10/2025 às 14h03
Fusca ficou destruído após acidente
Local onde ocorreu o acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 35 anos foi preso após um acidente de trânsito em Castelo, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fusca na Avenida Giovani Piassi, no bairro Volta Redonda, quando entrou na contramão e atingiu um Corsa. O motorista fez o teste de bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Uma mulher que estava com ele ficou ferida e foi levada pelo Samu/192 para um hospital.

O condutor do Fusca, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool". Como não pagou fiança, foi levado para o presídio. O motorista do Corsa também fez o teste de bafômetro, mas deu negativo. 

Publicidade

Acidente entre carro e van deixa sete pessoas feridas em Cachoeiro

Publicado em 26/10/2025 às 13h44
Carro fica em chamas depois de bater de frente com van

Um acidente entre carro e van deixou sete pessoas feridas na ES 496 em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). O motorista do veículo maior informou à Polícia Militar que o condutor do Hyundai Veracruz teria invadido a contramão e fugido após a colisão. 

A van transportava funcionários de uma empresa que presta serviços para a Suzano. Entre os feridos no acidente, quatro precisaram ser encaminhados para um hospital. A multinacional informou que os trabalhadores terceirizados atuam na fábrica de Cachoeiro e esclareceu que a dinâmica do acidente é investigada pelos órgãos competentes. 

Publicidade

Cidades do Norte do ES recebem alerta de chuvas fortes; veja lista

Publicado em 26/10/2025 às 12h31
Alerta dechuva emitido pelo Inmet neste domingo (26)
Alerta do Inmet para cinco cidades capixabas Crédito: Reprodução | Inmet

Cinco cidades do Espírito Santo receberam um novo alerta de chuvas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (26). O aviso meteorológico é válido para os municípios de Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros e São Mateus até segunda-feira (27). 

O alerta prevê chuvas de até 30 milímetros por hora ou 50 mm/dia. Veja aqui como se mede a chuva

Publicidade

Homem suspeito de esfaquear menina de 14 anos é preso na Serra

Publicado em 26/10/2025 às 12h13

O homem de 48 anos suspeito de esfaquear uma adolescente na Serra, Região Metropolitana do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil no sábado (25), um dia após o crime registrado no Bairro das Laranjeiras. Segundo a corporação, ele estava na casa de um vizinho.

A PC afirmou que o suspeito confessou o crime, mas ele disse não ter motivo específico para o ataque. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao presídio. A menina de 14 anos segue internada em um hospital da Serra. 

Publicidade

Solo cede em avenida de Colatina e caminhão fica preso

Publicado em 26/10/2025 às 10h55
Caminhão fica preso em buraco após solo ceder
Caminhão fica preso em buraco após solo ceder Crédito: Leitor | A Gazeta

O solo cedeu e um caminhão ficou preso em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, no sábado (25). O incidente ocorreu na Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, e é o segundo caso semelhante na cidade em 24 horas. Na sexta-feira, uma cratera surgiu na Rua José de Almeida, em Castelo Branco, enquanto um motociclista passava pelo trecho. 

O Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental) informou que esteve no local e isolou a área para evitar novos acidentes. "Equipes seguem realizando a escavação para identificar a origem do problema e realizar o conserto necessário", afirmou. 

O local em que aconteceu o acidente foi isolado após o ocorrido
Área foi isolada e problema é investigado pelo Sanear Crédito: Sanear
Publicidade

Técnica de enfermagem do Santa Rita apresenta melhora, mas segue intubada

Publicado em 26/10/2025 às 10h32

A técnica em enfermagem de 48 anos que está internada na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória, apresentou melhora no quadro clínico, mas segue intubada. Mais de 20 funcionários da unidade foram contaminados por um agente ainda desconhecido e o caso é investigado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

O filho da profissional conversou com a reportagem de A Gazeta neste domingo (26). “Ontem tivemos boas notícias. Antes, ela respirava 100% por aparelhos. Agora está 60% pela máquina e 40% pelos pulmões”, contou ao explicar que os níveis de saturação da técnica em enfermagem estão evoluindo positivamente. 

A profissional foi intubada na quarta-feira (22) após apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. O filho relatou que ainda não há diagnóstico confirmado sobre o agente causador da infecção e que a família aguarda os resultados de novos exames realizados neste fim de semana.

LEIA TAMBÉM:

Publicidade

Bolão de Cariacica quase leva prêmio milionário e fatura R$ 83 mil na Mega

Publicado em 26/10/2025 às 10h11

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Mega-Sena, no concurso 2932 sorteado no sábado (25). De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes são de Barra de São Francisco, São Mateus, Serra e dois de Cariacica. Os números sorteados foram: 04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53.

Dos jogos aqui do Estado que "acertaram na trave", dois são bolões: um de Cariacica, que ganhou R$ 83.394,90, com registro de 27 cotas, e o outro de São Mateus, que levou R$ 55.596,51, também para 27 cotas. Os demais bilhetes eram apostas simples, que custam R$ 6, e receberam R$ 27.798,30 cada um. 

O prêmio principal de R$ 96 milhões saiu para a cidade de Ourinhos, em São Paulo. O apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

Publicidade

Confronto armado entre suspeito e policiais acaba em morte na Serra

Publicado em 26/10/2025 às 10h04
Homem morreu durante confronto com a polícia neste domingo
Região onde ocorreu o confronto armado na Serra Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um confronto armado entre suspeito e policiais militares acabou em morte na Serra, Região Metropolitana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (26). A corporação informou que uma equipe do 6º Batalhão foi acionada para checar a denúncia de que homens com armas teriam ameaçado um morador do bairro Residencial Centro da Serra.

Durante as buscas, por volta de 2h20, um suspeito foi encontrado próximo à Rua Jacarandá apontando a arma contra um veículo Corsa, com três ocupantes dentro. Os militares ordenaram que ele parasse com a ação, mas o homem começou a atirar e um dos PMs revidou com 13 tiros. 

O Samu/192 foi acionado, mas o suspeito Filipe Souza do Nascimento morreu dentro da ambulância. Os ocupantes do Corsa foram abordados e não tinham ferimentos. Eles foram ouvidos pelos policiais e disseram não conhecer Filipe nem o motivo pelo qual ele havia atirado em direção ao carro. Havia três marcas de tiros no veículo. Em seguida, segundo relato dos policiais, um grupo de pessoas começou a hostilizar a equipe arremessando garrafas, momento em que foram lançadas duas granadas não-letais pelos PMs para dispersar os indivíduos.

A Polícia Militar informou que a arma usada pelo policial que atirou no suspeito foi recolhida para perícia balística e que o caso foi registrado como "auto de resistência". Por envolver agente do Estado, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Publicidade

Jovem morre em acidente após cair em ribanceira de Anchieta, no ES

Publicado em 26/10/2025 às 09h49

Um jovem de 22 anos morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no sábado (25). A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na Rodovia do Sol e que o veículo estava em lugar de difícil acesso. Ronny Seraphim Peixoto morreu preso às ferragens.

O corpo foi retirado por bombeiros e depois levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 

Publicidade

5 jogos do ES quase ganham prêmio milionário da Mega-Sena; veja números

Publicado em 26/10/2025 às 09h08

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Mega-Sena, no concurso 2932 sorteado no sábado (25). De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes são de Barra de São Francisco, São Mateus, Serra e dois de Cariacica. Os números sorteados foram: 04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53.

Dos jogos aqui do Estado que "acertaram na trave", dois são bolões: um de Cariacica, que ganhou R$ 83.394,90, com registro de 27 cotas, e o outro de São Mateus, que levou R$ 55.596,51, também para 27 cotas. Os demais bilhetes eram apostas simples, que custam R$ 6, e receberam R$ 27.798,30 cada um. 

O prêmio principal de R$ 96 milhões saiu para a cidade de Ourinhos, em São Paulo. O apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

Publicidade

Carro capota e motociclista morre em acidente no Noroeste do ES

Publicado em 25/10/2025 às 15h05
Batida entre carro e moto ocorreu na ES 080, em São Domingos do Norte

Um acidente entre dois veículos resultou na morte de um motociclista e no capotamento de um carro na ES 080, na localidade de Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (24). O Samu/192 informou à Polícia Militar que o condutor da moto, um homem de 43 anos, morreu no local. O motorista do carro disse que iria procurar atendimento médico por conta própria em um hospital da cidade, mas ele não deu entrada na unidade e não foi mais localizado.

Não havia testemunhas do acidente no local, mas os policiais descobriram que o motociclista não tinha habilitação e estava com o licenciamento do veículo atrasado. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina. O caso será investigado. 

Leia também:

Mais um hospital adota medidas preventivas após a contaminação no Santa Rita

Publicidade

Mais um hospital adota medidas preventivas após a contaminação no Santa Rita

Publicado em 25/10/2025 às 14h55
11/10/2019 - Vitória Apart Hospital , Serra, ES
Vitória Apart Hospital, na Serra: reforço nas medidas de prevenção Crédito: Ricardo Medeiros

O Hospital Vitória Apart, na Serra, intensificou medidas preventivas na unidade após a confirmação de casos de contaminação entre profissionais do Hospital Santa Rita, em Vitória. Na manhã deste sábado (25), a Unimed Vitória já havia divulgado um novo protocolo de prevenção para suas unidades.

A principal medida adotada pelo Vitória Apart é o monitoramento ativo de todos os profissionais que estiveram no Santa Rita nos últimos 14 dias. Ainda que assintomáticos, eles deverão sinalizar quando estiveram no hospital ao longo dessas duas semanas. No caso de sintomas, deverão informar ainda a data de início.

O colaborador com duplo vínculo deverá procurar atendimento médico, na presença de febre persistente associada a um dos seguintes sintomas: cefaleia intensa, mialgia, dor torácica retroesternal ou em hemitórax, tosse, desconforto respiratório, dispneia- sem dessaturação. Além disso, comunicar à sua chefia imediata que reportará o caso ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para avaliar necessidade de notificação à Vigilância Estadual.

Neste momento, não há recomendação de uso universal de máscaras, que permanecem indicadas apenas em situações de atendimento direto a pacientes em isolamento respiratório. O hospital também reforçou a importância da higienização das mãos em todos os atendimentos, antes e depois do contato com pacientes ou superfícies próximas.

Leia também:

Hospital Santa Rita: três funcionários estão em UTI e 5 em enfermaria

Publicidade

Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus

Publicado em 25/10/2025 às 14h18
Segundo a Prefeitura de São Mateus, quatro bombas estão operando sem interrupção e equipes da Defesa Civil atuam nos pontos mais afetados pelos alagamentos

O forte volume de chuva registrado na sexta-feira (24) em São Mateus, no Norte do Estado, provocou, mais uma vez, alagamentos nas ruas do balneário de Guriri. Segundo a prefeitura, o volume de chuva foi muito acima do esperado para o período. Por volta de 12h deste sábado (25) as ruas continuavam alagadas. 

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, as bombas de drenagem instaladas em Guriri estão funcionando normalmente e têm contribuído para o escoamento da água acumulada. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil atuam nos locais mais críticos para acelerar o escoamento e minimizar os impactos.

A administração municipal informou, ainda, que está realizando estudos para a instalação de novas bombas na região, com o objetivo de reforçar o sistema de drenagem e ampliar a capacidade de resposta diante de episódios de chuva intensa. Além disso, seguem em andamento obras estruturais de microdrenagem em diversos pontos de Guriri, com a instalação de tubos e manilhas que visam melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os transtornos à população. 

Leia também:

Chuva alaga ruas na Grande Vitória e vem mais por aí; veja alertas do Inmet

Publicidade

Incêndio em casa mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina

Publicado em 25/10/2025 às 14h12
Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina
Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Colatina Crédito: Enzo Teixeira

Um incêndio em uma casa no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24). Ninguém se feriu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 20h. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros após perceberem as chamas altas e o risco de o incêndio se espalhar para imóveis vizinhos e alcançar a rede elétrica. O morador conseguiu sair do local antes da chegada das equipes

Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado pelos moradores, restando apenas pequenos focos. O proprietário informou que não havia necessidade de perícia no local.

Publicidade

Viatura da PM se envolve em acidente durante perseguição em Vitória

Publicado em 25/10/2025 às 13h58
Frente da viatura ficou destruída após colidir com outro carro, que tombou sobre a calçada de um imóvel na região de São Pedro

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um carro que trafegava em alta velocidade durante uma perseguição a indivíduos em atitude suspeita no bairro Nova Palestina, em Vitória. Segundo a corporação, os militares realizavam patrulhamento preventivo na região quando o grupo foi avistado. Um dos suspeitos estava de bicicleta e segurava um objeto semelhante a uma arma de fogo. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direções diferentes. A viatura, com sinais sonoros e luminosos acionados, iniciou a perseguição para realizar a abordagem.

“No momento em que a viatura estava em um cruzamento da região, foi atingida na parte frontal/lateral esquerda por um carro. Com o impacto, o carro de passeio tombou sobre a calçada de uma residência”, detalhou a PMES, por meio de nota.

Foi verificado que, além de estar em alta velocidade, automóvel trafegava com volume elevado, o que possivelmente comprometeu a atenção do condutor e impediu que ele percebesse a aproximação da viatura.

O motorista do automóvel foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde. Os dois militares foram levados ao mesmo hospital, receberam atendimento médico e foram liberados após exames.

Publicidade

Câmara de Vitória passará por reforma após impasse sobre mudança

Publicado em 24/10/2025 às 19h19
Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de  Vitória vai passar por reforma Crédito: Ricardo Medeiros

Câmara Municipal de Vitória vai passar por processo de reforma e modernização. Em anúncio publicado no portal do Legislativo da Capital, nesta sexta-feira (24), a presidência da Casa de Leis afirma que ela contará com nova estrutura, recebendo mais tecnologia e inovação, entre elas o uso de reconhecimento facial para acesso ao local.

Em conversa com a reportagem na noite desta sexta-feira, o presidente da Câmara, Anderson Goggi (sem partido), afirmou que imóvel deverá passar por vistoria nesta terça-feira (28), para que sejam apresentadas propostas de adequação. O relatório dessa inspeção deverá ser apresentado em 15 dias e as obras estão previstas para começar entre dezembro e janeiro. Entre as mudanças previstas está a garantia de acessibilidade ao plenário, mas preservando o patrimônio, já que o espaço é tombado. 

A intervenção é uma alternativa ao fato de a Câmara de Vitória e a Caixa Econômica Federal não terem avançado nas negociações que visavam à mudança da sede da Casa Leis para um imóvel de propriedade da instituição financeira, localizado no centro da cidade. O impasse foi registrado em reportagem de A Gazeta do último dia 2.

Conforme informações da presidência da Câmara, toda a estrutura dos dois prédios que atualmente abrigam a parte administrativa e o plenário do Legislativo de Vitória será reformada. A proposta, segundo a própria Câmara, é que as intervenções contribuam para um espaço mais moderno, tecnológico e seguro para a população.

Leia também:

Vídeos mostram processos do TJES mofados e empilhados em arquivo na Serra

Publicidade

Servidores públicos do ES terão folga na próxima segunda-feira (27)

Publicado em 24/10/2025 às 18h40
Palácio Anchieta, Vitória
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo: servidores do Estado terão a folga antecipada Crédito: Ricardo Medeiros

Em celebração pelo Dia do Servidor Público, oficialmente no dia 28 de outubro, órgãos do Poder Executivo do Espírito Santo não terão expediente na próxima segunda-feira (27).

Segundo a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a folga a que o funcionalismo tem direito será antecipada. O ponto facultativo, entretanto, não se aplica às unidades e serviços que funcionam em regime de escala ou que não admitem interrupção de atividades. No dia 28 de outubro, o expediente será normal em todas as secretarias do Espírito Santo.

Leia também:

Duas apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena