Motociclista morre em acidente na rodovia ES 080 em Colatina

Um homem de 46 anos morreu em um acidente de moto na ES 080, na região de Frachiane, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (7). Segundo a Polícia Militar, assim que a guarnição chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava presente prestando os primeiros socorros a Mauro Lucio Bressanelle.