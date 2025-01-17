Motociclista morre em acidente na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista de 25 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de quinta-feira (16) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto da vítima tombou na via e bateu no veículo.
A batida aconteceu no km 103,8 da rodovia federal, por volta das 20h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima, que pilotava uma Honda CG 150 Fan, não resistiu e morreu no local. O nome do jovem não foi divulgado.
Segundo a PRF, a motorista do carro, um Renault Logan, tem 60 anos e não se feriu. Não há informações se a condutora passou por teste de alcoolemia e se foi encaminhada para esclarecimentos na delegacia. Procurada, Polícia Civil informou que "a Polícia Científica (PCIES) foi acionada para o acidente na altura da localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)".