Motocicleta pega fogo após acidente com caminhão em Muniz Freire

Uma motocicleta pegou fogo após uma colisão com um caminhão na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na comunidade de Bugari, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Anutiba.
A Polícia Militar informou que dois homens, de 37 e 41 anos, que estavam na motocicleta morreram no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Seção Regional de Medicina Legal em Venda Nova do Imigrante.
O motorista, de 54 anos, testou negativo para o consumo de álcool, foi ouvido na Delegacia Regional de Ibatiba e liberado, enquanto o caso segue sob investigação da Delegacia de Muniz Freire.
Errata
14/08/2026
Diferentemente do que foi informado na primeira versão desta matéria, a motocicleta em que as vítimas estavam se envolveu em uma colisão com um caminhão, e não com um carro. O texto foi corrigido.