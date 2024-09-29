Morre segunda vítima de acidente com veículos incendiados em São Mateus

Morreu neste domingo (29) a segunda vítima do grave acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e uma carreta que aconteceu no km 47 da ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (27). Lorran Nascimento Porto, de 31 anos, estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e não resistiu aos ferimentos.
Lorran estava no caminhão que bateu em uma caminhonete. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para a unidade que é referência em tratamento de pessoas que sofreram queimaduras.
Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Relembre o acidente
A primeira vítima foi identificada como Eliton Borcarte, que morreu carbonizado no local. Ele conduzia a caminhonete e era acompanhado por familiares. Ao todo, segundo a Polícia Militar, outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.
Segundo os relatos de testemunhas à PM, a carreta teria sido responsável pela colisão ao fazer uma ultrapassagem e forçar que a caminhonete fizesse um desvio e, assim, batesse no caminhão. O motorista do veículo maior seguiu viagem e não prestou socorro.