Morre segunda vítima de acidente com veículos incendiados em São Mateus

Caminhão fica em chamas na ES 381 em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta

Lorran estava no caminhão que bateu em uma caminhonete. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para a unidade que é referência em tratamento de pessoas que sofreram queimaduras.

Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Relembre o acidente

A primeira vítima foi identificada como Eliton Borcarte, que morreu carbonizado no local. Ele conduzia a caminhonete e era acompanhado por familiares. Ao todo, segundo a Polícia Militar , outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.