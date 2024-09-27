Grave acidente interdita a rodovia ES 381 em São Mateus

Um homem de 50 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em grave acidente registrado na ES 381, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, tanto do município quanto de Nova Venécia – cidade vizinha. As imagens registradas por leitores mostram dois veículos totalmente em chamas. Por causa da batida, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. No domingo (29), foi confirmada a morte de um dos seis feridos.
Populares relataram ao Corpo de Bombeiros que três veículos se envolveram no acidente: uma carreta, um caminhão que transportava gado e uma caminhonete. A carreta, que seguia no sentido de São Mateus a Nova Venécia, teria feito uma ultrapassagem. Nesse momento, o motorista da caminhonete, para tentar desviar da carreta, teria realizado uma manobra e batido no caminhão. Conforme os relatos, a carreta que teria provocado o acidente seguiu viagem. Os outros dois veículos pegaram fogo.
A reportagem da TV Gazeta apurou que na caminhonete estava uma família, sendo que o condutor – identificado como Eliton Borcarte, pela assessoria da Prefeitura de Pancas – morreu carbonizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde delas.
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 16h30, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 47 da ES 381, na zona rural de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Morre segunda vítima
Morreu neste domingo (29) a segunda vítima do grave acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e uma carreta que aconteceu no km 47 da ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (27). Lorran Nascimento Porto, de 31 anos, estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e não resistiu aos ferimentos.
Lorran estava no caminhão que bateu em uma caminhonete. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para a unidade que é referência em tratamento de pessoas que sofreram queimaduras. Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.