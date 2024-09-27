Grave acidente interdita a rodovia ES 381 em São Mateus

Populares relataram ao Corpo de Bombeiros que três veículos se envolveram no acidente: uma carreta, um caminhão que transportava gado e uma caminhonete. A carreta, que seguia no sentido de São Mateus a Nova Venécia, teria feito uma ultrapassagem. Nesse momento, o motorista da caminhonete, para tentar desviar da carreta, teria realizado uma manobra e batido no caminhão. Conforme os relatos, a carreta que teria provocado o acidente seguiu viagem. Os outros dois veículos pegaram fogo.

A reportagem da TV Gazeta apurou que na caminhonete estava uma família, sendo que o condutor – identificado como Eliton Borcarte, pela assessoria da Prefeitura de Pancas – morreu carbonizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde delas.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 16h30, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 47 da ES 381, na zona rural de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Morre segunda vítima

Morreu neste domingo (29) a segunda vítima do grave acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete e uma carreta que aconteceu no km 47 da ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (27). Lorran Nascimento Porto, de 31 anos, estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e não resistiu aos ferimentos.