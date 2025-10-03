Moradores relatam medo após homem arrastar mulher para matagal em Cariacica

Moradores de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, vivem com medo desde a última quinta-feira (2), quando um homem foi visto arrastando uma mulher pelos cabelos para uma área de mata às margens da Rodovia do Contorno. Testemunhas contaram nas redes sociais que a vítima gritou por socorro, momento em que populares foram até o local e acionaram a Polícia Militar (PM). Quem vive na região garante que esse não foi o primeiro caso.

Vídeos gravados por testemunhas (veja acima) mostram moradores e policiais no matagal, fazendo buscas pelo suspeito. Segundo a PM, nem ele, nem a mulher foram encontrados. Em nota, a Polícia Civil informou que "vítimas desse tipo de crime devem registrar as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição".