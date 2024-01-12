Mega-Sena: três apostas do ES batem na trave e levam R$ 30 mil na quina

Três apostadores que registraram seus jogos no Espírito Santo começaram o ano com sorte e conseguiram acertar cinco das seis dezenas no concurso 2674 da Mega-Sena na quinta-feira (11). Os sortudos faturaram R$ 30.629,56 cada um.
Das três apostas premiadas, duas foram feitas no município da Serra, na Grande Vitória, e uma foi realizada em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. Todos os jogos foram do tipo simples.
O sorteio do concurso 2674 da Mega foi realizado na noite desta quinta-feira, em São Paulo, e o prêmio principal acumulou e a expectativa é que o valor chegue a R$ 16 milhões no próximo sorteio. Os números sorteados nesta quinta são: 08 - 14 - 15 - 21 - 23 - 46