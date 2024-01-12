Mega-Sena: três apostas do ES batem na trave e levam R$ 30 mil na quina

Bilhete de loteria: mega-sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

Três apostadores que registraram seus jogos no Espírito Santo começaram o ano com sorte e conseguiram acertar cinco das seis dezenas no concurso 2674 da Mega-Sena na quinta-feira (11). Os sortudos faturaram R$ 30.629,56 cada um.

Das três apostas premiadas, duas foram feitas no município da Serra, na Grande Vitória, e uma foi realizada em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. Todos os jogos foram do tipo simples.