Mais um dia de incêndio que destrói morro da tirolesa em Pancas

O Corpo de Bombeiros continua, neste domingo (8), no combate ao incêndio no entorno do maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo. As chamas atingem a região desde o dia 31 de agosto e se intensificaram na sexta-feira (6).
Segundo os militares, neste domingo, as equipes realizaram o reconhecimento dos pontos quentes e a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) presta apoio no combate.
Reveja a situação na sexta-feira (6), quando as chamas se agravaram na região: