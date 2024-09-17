Mãe, filho e jovem foram mortos em Colatina por guerra entre facções

Dois suspeitos foram presos no bairro Luiz Iglesias, local onde, segundo a Polícia Civil, teria sido planejado o crime. O terceiro indivíduo foi preso no bairro Bela Vista, e o quarto, em seu local de trabalho, no Centro de Colatina. Conforme a corporação, durante o cumprimento das buscas, um dos criminosos foi achado portando um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de quatro pedaços de maconha, totalizando 100 gramas, uma bucha de maconha e uma pedra de crack pesando 15 gramas.