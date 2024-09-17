Mãe, filho e jovem foram mortos em Colatina por guerra entre facções

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (17), quatro indivíduos apontados como autores do triplo homicídio ocorrido no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no dia 29 de agosto. Maria de Fátima Alves Dalmontica, de 62 anos, o filho dela, Jocimar Alves Dalmontica, de 35, e Adriele dos Santos Oliveira, de 23, foram assassinados a tiros em uma casa. Os suspeitos, de 18, 19, 24 e 46 anos, não tiveram os nomes divulgados.
Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pela guerra entre facções rivais de tráfico de drogas, e o local onde as vítimas morreram era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. A corporação disse que o homicídio ocorreu quando os quatro suspeitos foram, em um Honda Civic preto que pertence a um deles, à residência onde estavam as vítimas, invadiram o imóvel e efetuaram disparos com uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm e um revólver calibre .38 contra a mulher, o filho e a jovem, que morreram no local.
Dois suspeitos foram presos no bairro Luiz Iglesias, local onde, segundo a Polícia Civil, teria sido planejado o crime. O terceiro indivíduo foi preso no bairro Bela Vista, e o quarto, em seu local de trabalho, no Centro de Colatina. Conforme a corporação, durante o cumprimento das buscas, um dos criminosos foi achado portando um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de quatro pedaços de maconha, totalizando 100 gramas, uma bucha de maconha e uma pedra de crack pesando 15 gramas.
Os quatro suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde seguirão à disposição das autoridades responsáveis pela apuração do crime. Segundo a polícia, o caso, que se encontra em fase final de investigação, é tratado como triplo homicídio qualificado.