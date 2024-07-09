Lei Seca prende motoristas embriagados e apreende veículos em Linhares

Destes casos, três condutores foram detidos e encaminhados à delegacia por embriaguez ao volante. A PRF também emitiu 112 autos de infração e apreendeu quatro veículos.

As abordagens foram feitas em pontos estratégicos da BR 101. Esses pontos, segundo a corporação, foram escolhidos devido ao intenso fluxo de veículos e aos índices de acidentes registrados na região.