Lei Paulo Gustavo: inscrições de projetos são prorrogadas em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha estendeu o prazo de inscrições de projetos na Lei Paulo Gustavo Crédito: Felix Falcão/Divulgação

As inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo Vila Velha foram prorrogadas até a próxima segunda (23). São cinco editais que abordam diversas áreas culturais como audiovisual, dança, teatro, artes e intervenções urbanas. Há ainda um chamamento público (Edital nº 002/2023) que busca apoiar reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema.

Além disso, há outros dois editais com inscrições abertas até o dia 28 de outubro. Eles têm por finalidade apoiar propostas de capacitação, formação e qualificação por meio de oficinas, workshops, cursos ou outras atividades educacionais voltadas à produção audiovisual e ao setor cultural.

Segundo a Prefeitura, essas iniciativas representam um investimento significativo de R$ 3.791.853,77, visando enriquecer a cena cultural local e oferecer oportunidades aos artistas, produtores e à comunidade. Mais detalhes dos editais estão disponíveis no site da Prefeitura de Vila Velha.