Juninho fala sobre a morte da esposa, ex-primeira-dama de Cariacica

"Estou meio que perdido ainda, não consegui entender como vai ser o depois. Vai ficar a saudade, com toda certeza, e aí o que fazer? Eu ainda não sei. Ela conseguiu ser essa pessoa forte e vai ficar esse exemplo, aquela pessoa que me provocava a novas experiências. Vai fazer muita falta para mim", desabafou Juninho em entrevista à TV Gazeta (confira acima).