Jovem é baleado em assalto a caminho da casa da namorada em Vitória

Um jovem de 21 anos foi baleado na perna durante um assalto na Enseada do Suá, em Vitória, na última terça-feira (13). De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima teria tentado reagir e acabou ferida. Os suspeitos fugiram levando a moto, dinheiro e o celular do rapaz.
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, o jovem estava a caminho da casa da namorada, de moto, quando foi abordado pelos dois suspeitos, que também chegaram em uma moto. Após a reação e o tiro, os criminosos fugiram. A vítima pediu ajuda e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido".