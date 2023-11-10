Jovem é baleado durante confronto com a polícia no Bairro da Penha

Um jovem de 19 anos foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, na noite de quinta-feira (9). De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava junto com outros dois comparsas quando foi atingido na coxa. Ao lado dele, os agentes disseram que havia uma pistola.
Conforme o relato dos policiais, militares da Força Tática e do Batalhão de Missões Especiais (BME) estavam fazendo patrulhamento no bairro quando encontraram um grupo de homens armados. Os suspeitos correram em diversas direções, e três deles acabaram encontrando outra equipe da PM.
Nesse momento é que o confronto teria ocorrido. Dois conseguiram fugir, mas o de 19 anos foi atingido na coxa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde precisou passar por cirurgia. A Polícia Civil informou que ele "foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica".