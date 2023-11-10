Jovem é baleado durante confronto com a polícia no Bairro da Penha

Grupo de três suspeitos teriam trocado tiros com a PM e um deles acabou baleado na coxa

Conforme o relato dos policiais, militares da Força Tática e do Batalhão de Missões Especiais (BME) estavam fazendo patrulhamento no bairro quando encontraram um grupo de homens armados. Os suspeitos correram em diversas direções, e três deles acabaram encontrando outra equipe da PM.