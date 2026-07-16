Incêndio em terreno suspende atendimentos em posto de saúde de Cachoeiro

Um incêndio em um terreno localizado nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, danificou a tubulação e o reservatório de água que abastecem a unidade. Com isso, a prefeitura suspendeu os atendimentos desta quinta-feira (16).

Segundo o município, equipes já trabalham para reparar os danos e restabelecer o funcionamento da unidade o mais rápido possível.





A moradora Gilda Ozório, que tinha uma consulta com um clínico geral agendada para esta quinta-feira, foi até a UBS sem saber da suspensão dos atendimentos. “Cheguei e está fechado. Tinha consulta hoje e não sabia que estava fechado. Fiquei triste, pois tirei o dia para vir, estou precisando e agora é esperar abrir, né”, relatou Gilda, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.

A prefeitura orienta os moradores a acompanharem os canais oficiais do município para obter informações sobre a retomada dos atendimentos. Até a publicação desta reportagem, a administração municipal não havia informado quando o serviço será normalizado.