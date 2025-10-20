Incêndio em restaurante deixa mulher ferida em Nova Venécia

Um incêndio atingiu um restaurante e deixou uma mulher ferida na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nas proximidades da Área de Preservação Ambiental (APA) da Pedra do Elefante. O fato aconteceu na noite de sábado (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário do estabelecimento contou que o fogo começou na cozinha, depois que a esposa dele movimentou a botija de gás, o que causou o vazamento que deu início às chamas. Ela sofreu queimaduras na perna.