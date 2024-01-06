Incêndio destrói apartamento em Colatina; confira vídeo

Um apartamento pegou fogo na manhã deste sábado (6) em Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 11h30 no bairro Santo Antônio.

A equipe chegou ao local e constatou que havia uma residência no segundo pavimento pegando fogo. As chamas foram combatidas e extintas em cerca de duas horas de trabalho. Não não houve feridos e, até o momento, a perícia não foi acionada para investigar a causa do incêndio.