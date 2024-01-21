Incêndio atinge vegetação no Morro da Caixa D'Água, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros o acionamento para conter ocorrência de incêndio em vegetação, ocorreu por volta das 17h30 de sábado (20), no local conhecido como Morro da Caixa D'Água, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. De acordo com o órgão, a equipe realizou deslocamento e encontrou algumas partes de mata não nativa em chamas. O fogo foi combatido e extinto, sem vítimas ou edificações atingidas.