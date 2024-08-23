Incêndio atinge pátio da PRF e destrói veículos em Linhares

Um incêndio atingiu um pátio localizado às margens da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o pátio pertence à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível observar alguns veículos tomados pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros, juntamente com equipes da Eco 101, concessionária responsável pela administração da BR 101, e de empresas locais, realizam o combate às chamas. Em nota enviada à reportagem, o corpo de bombeiros informou que o incêndio já foi controlado e as equipes realizavam o rescaldo. Segundo a corporação, não há relato de vítimas. Os danos ainda serão contabilizados.
A reportagem procurou a PRF para mais informações sobre o ocorrido, mas não houve retorno até a publicação da matéria.