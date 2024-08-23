Incêndio atinge pátio da PRF e destrói veículos em Linhares

O Corpo de Bombeiros, juntamente com equipes da Eco 101, concessionária responsável pela administração da BR 101, e de empresas locais, realizam o combate às chamas. Em nota enviada à reportagem, o corpo de bombeiros informou que o incêndio já foi controlado e as equipes realizavam o rescaldo. Segundo a corporação, não há relato de vítimas. Os danos ainda serão contabilizados.