Incêndio atinge mercearia na zona rural de Linhares; veja vídeo

TV Gazeta, o fogo teve início no segundo andar do imóvel e se alastrou, até chegar ao depósito do estabelecimento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Um incêndio atingiu uma mercearia no distrito de São Rafael, zona rural de Linhares , na noite de sábado (9). Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro, da, o fogo teve início no segundo andar do imóvel e se alastrou, até chegar ao depósito do estabelecimento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

As imagens são impressionantes. O fogo tomou conta da parte de cima do estabelecimento e, ao alcançar, o depósito, queimou fogos de artificio que seriam comercializados, causando explosões no local.

Incêndio atinge mercearia em zona rural de Linhares Crédito: Isaac Ribeiro

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, por volta das 18h30, na zona rural de Linhares. A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o segundo pavimento de um supermercado, local que era usado como depósito.