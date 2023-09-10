Incêndio atinge mercearia na zona rural de Linhares; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma mercearia no distrito de São Rafael, zona rural de Linhares, na noite de sábado (9). Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o fogo teve início no segundo andar do imóvel e se alastrou, até chegar ao depósito do estabelecimento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.
As imagens são impressionantes. O fogo tomou conta da parte de cima do estabelecimento e, ao alcançar, o depósito, queimou fogos de artificio que seriam comercializados, causando explosões no local.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, por volta das 18h30, na zona rural de Linhares. A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam o segundo pavimento de um supermercado, local que era usado como depósito.
"Apesar de populares informarem que haviam fogos de artifício no local, os militares não encontraram ou constataram nenhum artefato explosivo. O fogo foi combatido e extinto, sendo solicitada perícia pelo proprietário. O prazo para finalização do laudo é de 40 dias", destacou a corporação, em nota.