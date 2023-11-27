Incêndio atinge loja de veículos em Jardim Limoeiro na Serra

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado por volta das 3 horas. Quando a equipe chegou ao local, as chamas atingiam uma parte da loja, inclusive alguns veículos — o número não foi revelado. A reportagem tentou contato com o estabelecimento, mas as ligações não foram atendidas.

Segundo os bombeiros, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. O responsável pela loja acionou a perícia e foi orientado. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de peritos esteve no local e o ofício ficará à disposição da autoridade policial. A corporação ressaltou que é essencial que a vítima registre um boletim de ocorrência para que a investigação seja iniciada.