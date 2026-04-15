Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.
Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.