Homem morre afogado durante pescaria em rio de Piúma

De acordo com o registro policial, o corpo foi encontrado por pescadores da região. Pessoas relataram para os agentes que a vítima estava pescando atrás do hospital da cidade, quando pode ter caído na água. Um pescador disse que encontrou documentos do homem no local onde a vítima estava. Os policiais foram até lá e localizaram uma carteira com dinheiro e documentos, um celular, uma chave de carro e, ao lado, um cooler, com siris dentro.