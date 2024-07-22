Homem morre afogado ao tentar atravessar lagoa em Anchieta

Um jovem de 24 anos morreu após se afogar em uma lagoa no bairro Ubu, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, no último domingo (21). A vítima foi identificada como Ismael Santos Oliveira.
O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 9h. Familiares de Ismael disseram que ele nadava, tentando atravessar o lago. No meio do caminho, ele gritou que estava cansado e, logo em seguida, afundou, voltando à superfície. Depois, afundou novamente e não retornou. Os parentes tentaram localizá-lo, mas sem sucesso. Após buscas, os militares localizaram o corpo.
Em nota, a perícia da Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 10h10. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", completou a corporação. Sobre o local, a prefeitura disse que não há guarda vidas atuando na lagoa, pois ela não é indicada para banho. O local possui placas informando sobre o risco.