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Noite de domingo

Em menos de três horas, duas pessoas são mortas em São Gabriel da Palha

Vítimas são um adolescente de 16 anos e um homem de 29; crimes aconteceram no bairro Boa Vista e na localidade de Cachoeira da Onça
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jul 2024 às 10:20

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 10:20

Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES
Casos serão investigados pela Delegacia de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação | PCES
A cidade de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, registrou dois assassinatos na noite do último domingo (21), em um intervalo de menos de três horas. Os crimes aconteceram no bairro Boa Vista e na localidade de Cachoeira da Onça. As vítimas são, respectivamente, um adolescente de 16 anos e um jovem de 29.
O primeiro caso ocorreu por volta das 19h no bairro Boa Vista. A vítima foi identificada como Tales Vinícius Silva Rosa, de 16 anos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que o rapaz estava em um bar quando dois homens em uma motocicleta apareceram no local. Um deles andou em direção à vítima e disparou várias vezes. Ninguém deu detalhes sobre a autoria ou motivação do crime. 

Segunda morte

No segundo caso, a PM foi acionada pouco antes das 22h. A vítima, Douglas Frigini Neves, foi encontrada pelos policiais já caída no chão, ao lado do veículo dele. De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, testemunhas relataram que o jovem teria se envolvido em um desentendimento durante uma festa.
Quando foi até o estacionamento, um homem armado apareceu e atirou. A mulher dele estava presente no momento, mas estava em estado de choque e não conseguiu dar detalhes aos militares.

Investigação

Polícia Civil informou, em nota, que os casos seguem sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Quem tiver qualquer informação pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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