Homem morre afogado ao nadar após ingerir bebida alcoólica no ES

Um homem - que não teve o nome divulgado - morreu afogado na zona rural de Alto Rio Novo, região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma amiga da vítima acionou a equipe após ele ir nadar sob efeito de bebida alcoólica, afundar e desaparecer na água.
O corpo foi encontrado ainda na noite de domingo, por volta das 21h, após buscas submersas da equipe de mergulho. A Polícia Civil foi acionada.
*Versão anterior informou de forma errada que Alto Rio Novo fica na região Sul capixaba. O correto é Noroeste. O título e o texto foram corrigidos.