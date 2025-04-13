Homem é socorrido de helicóptero após se afogar em praia em Fundão

Segundo o Notaer, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que atendeu a vítima, informou que ela estava com grau 4 de afogamento, quando a vítima apresenta muita espuma na boca e/ou nariz, mas sem pulso radial palpável. A vítima foi levada, intubada, de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde atual da vítima e outros detalhes não foram divulgados.