A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é preso por estupro ao desembarcar de trem em Colatina, no ES

Publicado em 11/11/2025 às 12h54

Um homem de 67 anos foi preso por estupro de vulnerável ao desembarcar de um trem em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça de Baixo Guandu, cidade vizinha.

A delegada Jaciely Favoretti Souza, chefe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso de Colatina, informou que o homem já foi condenado anteriormente por diversos crimes sexuais e ficou preso de 2015 até dezembro do ano passado. A suspeita é de que ele tenha voltado à prática criminosa. "Até o momento, uma vítima foi identificada, mas a expectativa é de que outras se apresentem após a divulgação da prisão", afirmou. 

O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

  • Link copiado
Publicidade