Homem é preso por estupro ao desembarcar de trem em Colatina, no ES
Um homem de 67 anos foi preso por estupro de vulnerável ao desembarcar de um trem em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (10). O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça de Baixo Guandu, cidade vizinha.
A delegada Jaciely Favoretti Souza, chefe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso de Colatina, informou que o homem já foi condenado anteriormente por diversos crimes sexuais e ficou preso de 2015 até dezembro do ano passado. A suspeita é de que ele tenha voltado à prática criminosa. "Até o momento, uma vítima foi identificada, mas a expectativa é de que outras se apresentem após a divulgação da prisão", afirmou.
O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.