Homem é preso após denúncia de venda de drogas atrás da Ufes de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 23 anos foi detido, na noite desta quinta-feira (5), após a Polícia Militar receber denúncias de venda de drogas atrás do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , em Alegre, na região Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar, ao ver os policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi preso com buchas de maconha embaladas para venda e papelotes de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi detido por volta das 21h, por policiais miliares da Força Tática do 3º Batalhão. Após receberam informações que vários indivíduos estariam comercializando entorpecentes em um beco atrás da Ufes, os militares intensificaram o patrulhamento no local, onde viram um suspeito. Ainda conforme a PM, ao ver os policiais, o homem ainda tentou retornar, mudando repentinamente de direção, mas foi abordado.

A corporação informou ainda que, durante a revista, foram apreendidas oito buchas de maconha, embaladas e prontas para venda, que estavam no bolso da bermuda do homem, além de outras quatro buchas de maconha e três papelotes de cocaína localizadas no beco. Na casa do jovem, os militares também encontraram mais 80 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 570,00 em espécie.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, com o material apreendido, à 6ª delegacia regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A Ufes também foi procurada, mas não retornou até a publicação desta nota.