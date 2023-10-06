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Em Água Doce do Norte

Briga de foice entre vizinhas termina com mulher ferida no ES

Para a polícia, o companheiro de uma das envolvidas relatou que há cerca de dez anos as duas mulheres brigavam com frequência, mas sem registro de agressão no período

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 14:47
Uma mulher foi ferida na cabeça com uma foice por uma vizinha na tarde da última quinta-feira (5), no Córrego Bom Destino, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado. À Polícia Militar, o companheiro de uma das envolvidas informou que há cerca de dez anos as duas mulheres brigavam com frequência, mas sem se agredirem fisicamente. 
Ao saber do ocorrido, os policiais seguiram ao Córrego Bom Destino, onde fizeram contato com a marido da suspeita, que relatou aos agentes que não havia presenciado a briga entre a esposa e a vizinha. As envolvidas no caso não foram identificadas.
Segundo o homem, ao retornar para casa, a companheira já não estava lá. Ele também informou que não tinha conseguido contato com ela. 
Logo em seguida, os militares fizeram contato com o marido da vítima, que afirmou que as partes envolvidas há cerca de 10 anos brigavam com frequência, mas nunca tinham se agredido. O homem ainda relatou que não estava no momento da agressão, mas foi informado que sua esposa estaria catando madeira para fazer lenha, com um facão, próximo a uma das residências da vizinha, quando a mulher teria se apossado de uma foice e atingindo a vítima na cabeça.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", comunicou, em nota. 

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