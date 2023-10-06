Universitária de Linhares é indiciada por discriminar nordestinos

O caso de Racismo ocorreu em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Conforme a denúncia que levou ao indiciamento da jovem, a universitária, que cursava o terceiro período da faculdade na época, difundiu pensamentos xenofóbicos e fez comentários ofensivos e racistas, principalmente, contra os baianos, explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.

A reportagem teve acesso às conversas. Em uma mensagem, a estudante diz: “Não tenho medo de trabalhar. Não nasci baiana”. Ela depois afirmou: “Um bando de preguiçosos, mesmo. Quatro dias que passei na Bahia e o povo só quer saber de dormir”.

Com todas as conversas salvas e documentadas, a Polícia Civil interrogou a jovem, que confessou o crime. “A indiciada foi interrogada e confessou o crime. Não havia outra possibilidade, pois todas as conversas que comprovavam os crimes já estavam salvas pela Polícia Civil. Outras pessoas foram ouvidas e no final a Polícia Civil entendeu que ela praticou o crime de racismo”, disse o delegado.

A universitária, se for condenada, pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão e multa. O inquérito ainda será encaminhado para a Justiça.

O caso foi investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Segundo Lucindo, a Polícia Civil do município está apurando casos semelhantes praticados por outras pessoas, que podem ser indiciadas pelo mesmo crime.