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Após as eleições

Universitária de Linhares é indiciada por discriminar nordestinos

Polícia Civil teve acesso a mensagens de texto em que estudante de Direito de 21 anos dispara ofensas contra nordestinos em um grupo em aplicativo de mensagens instantâneas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 out 2023 às 14:08

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 14:08

Racismo
O caso de Racismo ocorreu em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Uma estudante de Direito de 21 anos, moradora de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi indiciada pelo crime de racismo por propagar discursos de ódio contra nordestinos, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu logo após as Eleições de 2022, em mensagens de texto compartilhadas por grupo de aplicativo a que investigadores tiveram acesso.
Conforme a denúncia que levou ao indiciamento da jovem, a universitária, que cursava o terceiro período da faculdade na época, difundiu pensamentos xenofóbicos e fez comentários ofensivos e racistas, principalmente, contra os baianos, explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
A reportagem teve acesso às conversas. Em uma mensagem, a estudante diz: “Não tenho medo de trabalhar. Não nasci baiana”. Ela depois afirmou: “Um bando de preguiçosos, mesmo. Quatro dias que passei na Bahia e o povo só quer saber de dormir”.
Com todas as conversas salvas e documentadas, a Polícia Civil interrogou a jovem, que confessou o crime. “A indiciada foi interrogada e confessou o crime. Não havia outra possibilidade, pois todas as conversas que comprovavam os crimes já estavam salvas pela Polícia Civil. Outras pessoas foram ouvidas e no final a Polícia Civil entendeu que ela praticou o crime de racismo”, disse o delegado.
A universitária, se for condenada, pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão e multa. O inquérito ainda será encaminhado para a Justiça.
O caso foi investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Segundo Lucindo, a Polícia Civil do município está apurando casos semelhantes praticados por outras pessoas, que podem ser indiciadas pelo mesmo crime.

Discriminar nordestinos é crime de racismo | Entenda

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a considerar, desde novembro do ano passado, como racismo os atos que discriminam brasileiros que vivem no Nordeste. O crime de racismo está previsto na Lei nº 9.459/97 e enquadra aqueles que possam praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além disso, quem comete xenofobia é passível a reclusão de um a três anos e multa. A decisão ocorreu após os ataques aos nordestinos no decorrer da campanha eleitoral de 2022.

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