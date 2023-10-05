Homem é morto em frente a escola a caminho do trabalho em Linhares

Claudiomar estava com uniforme de trabalho quando foi morto a tiros, em Linhares Crédito: Reprodução

Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima andava a pé na calçada da Avenida Filogônio Peixoto, quando dois homens de jaqueta escura e armados, que estavam em uma Honda CG Titan vermelha, se aproximaram, desceram da moto e efetuaram diversos disparos. A perícia verificou 12 perfurações no corpo de Claudiomar.

O caso é investigado pela Polícia Civil , que foi ao local do crime nesta manhã para remover o corpo da vítima e também tentar identificar vestígios sobre os atiradores, segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. A motivação ainda é desconhecida.

“A vítima estava indo para o trabalho, quando foi abordada por dois elementos e assassinada por vários disparos. Estamos iniciando as investigações e fazendo os levantamentos para identificar vestígios sobre os autores. Ainda vamos trabalhar para identificar a motivação e para elucidar o caso”, afirmou Lucindo.