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No meio da rua

Homem é morto em frente a escola a caminho do trabalho em Linhares

Testemunhas relataram à PM que dois homens chegaram em uma moto e atiraram várias vezes contra Claudiomar Rufino Barbosa, de 41 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 out 2023 às 11:33

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 11:33

Claudiomar estava com uniforme de trabalho quando foi morto a tiros, em Linhares
Claudiomar estava com uniforme de trabalho quando foi morto a tiros, em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem de 41 ano foi morto a tiros em frente a uma escola no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 6h30 desta quinta-feira (5), por volta das 6h30. Segundo informações da Polícia Militar, Claudiomar Rufino Barbosa estava vestido com um uniforme do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) e estaria caminhando em direção ao trabalho no momento em que foi assassinado.
Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima andava a pé na calçada da Avenida Filogônio Peixoto, quando dois homens de jaqueta escura e armados, que estavam em uma Honda CG Titan vermelha, se aproximaram, desceram da moto e efetuaram diversos disparos. A perícia verificou 12 perfurações no corpo de Claudiomar.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que foi ao local do crime nesta manhã para remover o corpo da vítima e também tentar identificar vestígios sobre os atiradores, segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. A motivação ainda é desconhecida.
“A vítima estava indo para o trabalho, quando foi abordada por dois elementos e assassinada por vários disparos. Estamos iniciando as investigações e fazendo os levantamentos para identificar vestígios sobre os autores. Ainda vamos trabalhar para identificar a motivação e para elucidar o caso”, afirmou Lucindo.
A reportagem de A Gazeta também solicitou informações sobre o caso para o DER-ES, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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