Dois irmãos são executados dentro de carro em condomínio de Linhares

Veículo onde vítimas foram encontradas, em Linhares Crédito: Reprodução

O carro, um Volkswagen Voyage, foi encontrado quando a PM chegou ao local onde foi feita a denúncia. Testemunhas relataram aos policiais terem ouvido barulho de muitos tiros e também de uma aceleração brusca de carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito dos irmãos. Logo em seguida, os corpos foram removidos pela perícia.

A Gazeta com a Conforme apuração feita porcom a Polícia Civil , as vítimas tinham passagens pela polícia, por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.