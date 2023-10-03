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Vários tiros

Dois irmãos são executados dentro de carro em condomínio de Linhares

Segundo a PM, testemunhas relataram terem ouvido barulho de muitos disparos e também uma arrancada brusca de um veículo no momento do crime, na madrugada desta terça-feira (3)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 out 2023 às 10:51

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 10:51

Veículo onde vítimas foram encontradas, em Linhares
Veículo onde vítimas foram encontradas, em Linhares Crédito: Reprodução
Dois irmãos foram assassinados a tiros dentro de um carro em um condomínio localizado no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o veículo e as vítimas, William e Washington de Jesus Lopes, sofreram diversas perfurações dos disparos.
O carro, um Volkswagen Voyage, foi encontrado quando a PM chegou ao local onde foi feita a denúncia. Testemunhas relataram aos policiais terem ouvido barulho de muitos tiros e também de uma aceleração brusca de carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito dos irmãos. Logo em seguida, os corpos foram removidos pela perícia.
Conforme apuração feita por A Gazeta com a Polícia Civil, as vítimas tinham passagens pela polícia, por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação, em nota.

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