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Colidiram em cerca

Acidente de moto mata 2 colombianos em Pontal do Ipiranga em Linhares

José Julian Hernandez Diaz e Andres Santiago Santamaria Vega colidiram contra uma estaca da cerca da Fazenda Boa Fé, na noite do último domingo (24)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 set 2023 às 11:25

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:25

Colombianos morreram após colidirem contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé
Colombianos morreram após colidirem contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé Crédito: Leitor A Gazeta
Dois homens morreram em um acidente de moto após colidirem contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé, na Estrada do Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (24). José Julian Hernandez Diaz e Andres Santiago Santamaria Vega, que não tiveram idade informada, eram naturais da Colômbia e, segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, eles foram identificados por suas cédulas de identidade colombiana. 
Os dois estavam na moto no momento do acidente, mas não há informações sobre quem estava guiando o veículo e qual estava na garupa. Conforme a ocorrência da Polícia Militar, condutor e passageiro seguiam no sentido Pontal do Ipiranga para Linhares, quando próximo à Fazenda Boa Fé, em uma curva acentuada à esquerda, o motociclista perdeu o controle, colidindo em uma estaca da cerca da fazenda. 
José Julian e Andres não resistiram e morreram no local do acidente. Ainda segundo a PM, não foi possível identificar quem era o condutor da moto. 
A Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados, e posteriormente liberado para os familiares.

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