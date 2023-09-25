Acidente de moto mata 2 colombianos em Pontal do Ipiranga em Linhares

Colombianos morreram após colidirem contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens morreram em um acidente de moto após colidirem contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé, na Estrada do Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (24). José Julian Hernandez Diaz e Andres Santiago Santamaria Vega, que não tiveram idade informada, eram naturais da Colômbia e, segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, eles foram identificados por suas cédulas de identidade colombiana.

Os dois estavam na moto no momento do acidente, mas não há informações sobre quem estava guiando o veículo e qual estava na garupa. Conforme a ocorrência da Polícia Militar, condutor e passageiro seguiam no sentido Pontal do Ipiranga para Linhares, quando próximo à Fazenda Boa Fé, em uma curva acentuada à esquerda, o motociclista perdeu o controle, colidindo em uma estaca da cerca da fazenda.

José Julian e Andres não resistiram e morreram no local do acidente. Ainda segundo a PM, não foi possível identificar quem era o condutor da moto.