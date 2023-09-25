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Bairro Glória

Homem é preso após roubar carro de app e tentar levar moto em Vila Velha

Suspeito de 32 anos, usando carro roubado, deu 'fechada' em motociclista e chegou a ligar moto, mas não conseguiu levar veículo, que tinha alarme corta-corrente; homem acabou preso por guardas municipais
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 set 2023 às 09:19

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 09:19

Homem é preso após roubar carro e tentar levar uma moto em Vila Velha
Homem é preso após roubar carro e tentar levar uma moto em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
Um homem de 32 anos foi preso após roubar o carro de um motorista de aplicativo e depois ainda tentar roubar uma moto, no início da madrugada de domingo (24), no bairro Glória, em Vila Velha.
Segundo a Guarda Municipal, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) estava em patrulhamento no bairro quando foi acionada por moradores, que informaram que um homem havia tentado assaltar um motociclista, mas não conseguiu levar o veículo e estava tentando fugir a pé.
A equipe da Romu perseguiu o suspeito e o deteve próximo à Avenida Carlos Lindemberg. O homem estava com uma bolsa preta contendo R$ 125, que ele alegou ser proveniente de um assalto a um motorista de aplicativo.
Segundo o suspeito, ele solicitou uma corrida de aplicativo no bairro Rio Marinho, no mesmo município, e, no meio do caminho, já na Glória, ameaçou o motorista com uma faca, pediu o dinheiro e o carro da vítima. Depois, fugiu com o veículo.
Ele confessou ainda que, momentos depois, abandonou o carro e tentou roubar uma moto, utilizando a mesma arma ao descer no bairro Glória. O motociclista contou aos agentes da Guarda Municipal que, na Rua Dom Pedro II, foi “fechado” pelo suspeito, que conduzia o carro roubado. Ainda conforme a vítima, o homem gritava “desce da moto”. O condutor tentou fazer uma manobra para desviar, porém, a moto parou. Com medo, ele entregou o veículo.
A vítima contou aos agentes da Guarda Municipal que a moto possui corta corrente, que foi acionado logo após o roubo.
O suspeito acabou preso. Ao retornarem ao local onde o homem abandonou o carro, a Polícia Militar já estava presente com as vítimas das tentativas de assalto, que identificaram o indivíduo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado duas vezes e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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