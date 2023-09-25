Morre suspeito de matar duas pessoas em tiroteio em festa de São Mateus

Atualização A reportagem havia informado que aguardava um comunicado oficial para saber se a terceira vítima seria o suspeito dos dois homicídios. A Polícia Civil confirmou a informação, e texto e título foram atualizados.

Subiu para três o número de mortes após um tiroteio no Residencial Parque Washington, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (24). Segundo a Polícia Civil, o terceiro óbito é do suspeito de 21 anos, que havia sido autuado em flagrante duas vezes por homicídio e três vezes por tentativa de homicídio. Não foram informados os nomes das pessoas que morreram.

De acordo com a corporação, assim que recebesse alta do Hospital Roberto Silvares, para onde ele e os outros dois baleados foram levados, o suspeito seria encaminhado ao presídio. Porém, ele veio a óbito na tarde do último domingo (24).

O tiroteio aconteceu durante a ExpoSama 2023, em comemoração aos 479 anos da cidade. Em um vídeo (acima) divulgado em uma rede social, é possível observar a correria durante a troca de tiros. No momento, acontecia o show de uma cantora nacional, que chegou a passar mal no palco.

A reportagem apurou que a troca de tiros começou após dois grupos rivais, que comandam o tráfico de drogas dos quilômetros 35 e 41, se encontrarem durante o evento.

Mortes e baleados

Procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã do último domingo (24), a Polícia Militar informou, em nota, que foi abordada por populares durante patrulhamento nas imediações da festa. Eles alegaram aos militares que haviam dois homens baleados em um bar dentro do evento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro das vítimas, que acabaram evoluindo a óbito ainda no local.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, os agentes ouviram mais disparos de arma de fogo, sendo constatado que outros dois homens tinham sido atingidos. "Durante a ação, uma equipe da PM flagrou o momento do crime e viu o suspeito se evadindo com uma pistola na mão, sendo ele perseguido", comunicou.

Já no estacionamento do evento, o suspeito, de 21 anos, recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e apontou a arma para um policial militar, que revidou. "O indivíduo foi alvejado e com ele foi apreendida a pistola, dois carregadores e munições", acrescentou a corporação.

As duas vítimas dos disparos e o suspeito, também atingido, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Roberto Silvares. Um deles, o suspeito de 21 anos, veio a óbito ainda na tarde de domingo. A reportagem aguarda um comunicado oficial para saber se a terceira vítima seria o suspeito dos dois homicídios.